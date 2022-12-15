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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında flaş gelişme! Baba da gözaltına alındı!

6 yaşındaki çocuk gelin skandalında flaş gelişme! Baba da gözaltına alındı!
15 Aralık 2022 Perşembe 09:35

Son dakika! 6 yaşındaki kızın evlendirdiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkartılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Dün sanıklardan Kadir İstekli gözaltına alınmıştı


Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kadir İstekli, asayiş şube polisleri tarafından gözaltına alınırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise her yerde aranıyordu.

Sanıklardan Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.

Etiketler; #yusuf ziya gümüşel #son dakika #6 yaşındaki çocuk
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