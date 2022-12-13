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6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında flaş gelişme!

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında flaş gelişme!
13 Aralık 2022 Salı 14:29

Son dakika! 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında yeni gelişme yaşandı. 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.  İlk duruşma 22 Mayıs’da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G.’nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.’nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

Etiketler; #6 yaşında #tecavüz #son dakika #haber
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