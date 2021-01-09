7 aydır kayıptı, cesedi ormanda bulundu

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Arailym Orynbayeva'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Genç kızın intihar ettiği düşünülüyor

7 aydır kayıptı, cesedi ormanda bulundu
09 Ocak 2021 Cumartesi 16:33

Antalya Konyaaltı ilçesinde annesi Saltanat Orybayeva ve kardeşleri ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs'ta annesi ile tartıştıktan sonra evden çıkıp gitti. Evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapatan genç kız en son Sarısı bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görüldü. Genç kızdan daha sonra da haber alınamadı. 

İhbar üzerine harekete geçen ekipler ormanda uzun süre arama yaptı ancak bir sonuç almadı. 

Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis ekipleri bu sabah yine ormanlık alanda çalışma başlattı. Aramaya AFAD ekipleri ile birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 

Polis genç kızın cansız bedenini ağaca asılı bir halde buldu. Genç kızın cansız bedeni morga kaldırılırken, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Öte yandan cesedi teşhis etmek için çağrılan anne Saltanat Orynbayeva, 'inşallah kızım değildir' diyerek morga girdi. Ancak kızının cesedini teşhis eden kadın gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kayıp kız #ölüm
Önceki Haber
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. İşte ilk fotoğraf
Sonraki Haber
Evinden çıkamayan İzmirli kendini tatlıya verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.