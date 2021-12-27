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7. kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti

7. kattan düşen iki kuzen hayatını kaybetti
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:10

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #iki kuzen #ölen kuzenler
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