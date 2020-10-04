7 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ’da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı. Aliyev, “Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı” ifadelerini kullandı.

MSB'den paylaşım

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca sosyal medyadan Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ilişkin fotoğraf paylaşılarak, Azerbaycan'a destek mesajı verildi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Aşkımız, sevdamız gönüldedir bizim, Derdimiz, dileğimiz derindedir bizim, Yazımız bir yazılmış bu ak alnımıza, Gücümüz, irfanımız birliğimizdedir bizim" denildi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı mesaj ile tatbikatta çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.