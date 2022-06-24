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70 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 70 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

70 öğretim üyesi alınacak
24 Haziran 2022 Cuma 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

 

İlan için başvurular 24 Haziran-8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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