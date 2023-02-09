72 saat sonra gelen mucize!

Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen ve yıkımların olduğu Diyarbakır’da 8 katlı Yoldaş Apartmanı’nda ses alınması üzerine başlatılan kurtarma çalışmasında Yazgül Çaçan, depremin 72’nci saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

72 saat sonra gelen mucize!
09 Şubat 2023 Perşembe 08:50

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan Yoldaş Apartmanı’nda başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinde enkaz altından ses alındı. Çalışmalarını sesin bulunduğu bölgede yoğunlaştıran ekipler, yaralı bir kadına ulaştı. Kadının 45 yaşlarında Yazgül Çaçan olduğu belirlendi.

SAĞLIK EKİBİ İLK MÜDAHALEYİ ENKAZDA YAPTI

Bacağının sıkışan Yazgül Çaçan'a sağlık ekibi ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. Ardından ekiplerin titizlikle yaptığı çalışma ile Çaçan, depremden 71 saat sonra enkazdan çıkartılırken, diğer depremzedelere de umut oldu. Yazgül Çaçan, tıbbı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Yazgül Çaçan'ın bulunduğu bölgede sürdürülen çalışmalarda 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Enkazda arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kahramanmaraş #deprem
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