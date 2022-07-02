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73 sözleşmeli personel alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 73 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

73 sözleşmeli personel alınacak
02 Temmuz 2022 Cumartesi 11:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitenin birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 73 (yetmiş üç) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

İlan için başvurular 1 Temmuz 2022 ile 22 Temmuz 2022 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.


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