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7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edecek

7500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
13 Eylül 2022 Salı 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

 

Başvurular, 12-26 Eylül 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

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