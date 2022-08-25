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76 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 76 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

76 öğretim üyesi alınacak
25 Ağustos 2022 Perşembe 09:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin ilanda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 25 Ağustos ile 9 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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