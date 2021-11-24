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77 sözleşmeli personel alınacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 77 personel alımı yapacağını duyurdu

77 sözleşmeli personel alınacak
24 Kasım 2021 Çarşamba 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Başvurular 24 Kasım 2021 tarihini izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.


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