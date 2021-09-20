774 sınıf koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Eğitim-Sen'in verilerine göre 872 okulda koronavirüs vakaları görüldü, 774 sınıf ise virüs nedeniyle kapatıldı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda giderilemeyen sorunlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Eğitime verilen 1,5 yıllık aranın ardından okullarda eğitim planlamasının yapılmadığı belirtilen açıklamada alınması gereken önlemler ve eğitim emekçilerinin talepleri de sıralandı. Açıklamada ayrıca bu hafta kendilerine ulaşan vaka sayılarına göre okullardaki pozitif ve temaslı öğrenci, öğretmen ve personele dair verilere yer verildi.

Eğitim-Sen’in verilerine göre bu hafta vaka tespit edilen okul sayısı 872, kapatılan sınıf sayısı 774. Okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 429, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 3 bin 947, temaslı ve pozitif personel sayısı ise 23. Ayrıca Ordu Aybastı Fen Lisesi’nde ise korona virüs pozitif vakaları sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi.



‘ÖĞRETMEN AÇIĞI KAPATILMADI’



Pandemi esnasında uzaktan eğitime geçilen dönemde çağrılarına rağmen okullarda fiziki altyapı sorunlarının giderilmediği, derslik sayılarının ihtiyaç oranında artırılmadığı belirtilen açıklamada, “Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Okullarda gerekli önlemleri aldık’ ifadesini kullansa da, Türkiye çapında okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı gün gibi ortadadır. Yüz yüze eğitime en uzun süre ara veren birkaç ülkeden biri olmamıza rağmen, ciddi bir eğitim planlamasıyla yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları yapılmamıştır. Öğretmen açıkları kapatılmamış, yeni okullar, ek derslikler inşa edilmemiştir” tespiti yapıldı.

‘KIRSALDA ÖĞRETMENLER HİZMETLİ VE MEMUR İŞLERİNİ DE YAPIYOR’



Açıklamada ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitim kararını aylar öncesinden belirlediği ancak buna rağmen hizmet personeli ile ilgili atama ve çalışma yapmadığı vurgulandı. Açıklamada, okullardaki duruma ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“ Kırsal bölgelerde öğretmen ve okul yöneticisi olarak görev yapan binlerce arkadaşımız, asli görevleri dışında hizmetli ve memur çalışanlarının yapacağı işleri de yapmaktadır. MEB bugüne kadar seyreltilmiş sınıf uygulamasını hayata geçirmemiştir. Yeterli ek derslikler planlanmamış, ek öğretmen atamaları yapılmamıştır. En az 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerekirken, 15 bin öğretmen ataması yapılacağına dair son açıklama adeta kamuoyunu oyalamaya dönüşmüş ve bu atamaların 31 Ocak 2022’de yapılacağı ilan edilmiştir.”

‘ÖNERİLERİMİZ HAYAT BULMADI’



2019-2020 MEB istatistiklerine göre derslik başına öğrenci sayısı en düşük olan okulların imam hatip ortaokulları ve liselerinin olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, sendika tarafından MEB’e yazı yazılarak, birbirine yakın eğitim bölgelerinde bulunan imam hatip ortaokulları ve liselerinin birleştirilmesinin talep edildiği, ancak MEB tarafından adım atılmadığı ifade edildi. Eğitim- Sen’in pandemi sürecinde yeni derslik açılması, boş kamu binalarının döküm çalışması yapılarak eğitime kazandırılması gibi önerilerinin ise hayat bulmadığı aktarıldı.