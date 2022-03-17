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78 yaşındaki kadına tecavüzün cezası belli oldu!

78 yaşındaki kadına tecavüzün cezası belli oldu!
17 Mart 2022 Perşembe 11:05

Hatay'da 23 yaşındaki Mustafa Yaşatır, girdiği bir evde bulunan 78 yaşındaki N.H. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşatır daha sonra da yaşlı kadının 500 lirasını alıp kaçtı. Yargılandığı davada Yaşatır'a 33 yıl hapis cezası verildi

Mustafa Yaşatır, 23 Haziran 2021'de Reyhanlı'da yalnız yaşayan N.H. isimli yaşlı kadının evine girdi. Yaşatır, burada kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını gasbetti. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yaşatır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mustafa Yaşatır hakkında 'silahla yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yaşatır, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Yaşatır, son savunmasında suçu işlemediğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Yaşatır'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'yağma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

'BU CEZALAR UMARIZ KADINA ŞİDDETİ ENGELLER'

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Furkan Soyupak, "Bu cezalar, umuyoruz ki kadına karşı her türlü renge bürünen şiddeti engelleyebilir. Sanık tüm bu süreç boyunca çelişkili beyanlarda bulundu. Tüm bu acıya ve öfkeye rağmen bizi sevindiren gelişme mahkeme heyetinin bizlerin de görüşü doğrultusunda sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın her iki suç bakımından da üst hadden cezalandırması oldu. Umuyoruz ki bundan sonra emsal davalarda da bu tutum devam eder" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #tecavüz #ceza #hırsızlık
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