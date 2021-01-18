79'luk dede karın keyfini çıkardı

Kastamonu'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocukların kızakla kaydığını görünce dayanamadı o da kaydı

Gökçekent köyünün Varsak Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Zaim, çocuklara uyarak karın keyfini çıkardı.

Zaim'in komşusu Hakkı Zaim, kar yağdıktan sonra motosikletinin arkasına el arabası teknesi bağlayarak 3 yaşındaki çocuğunu kaydırmaya başladı. Komşusunu öyle gören Mehmet Zaim de kızağa binmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine kızağa binen Mehmet Zaim, köyün içinde etrafındakilere el sallayarak gezmeye başladı. Komşular da bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Mehmet Zaim, 79 yaşında olduğunu kulağındaki rahatsızlık dışında bu güne kadar doktora gitmediğini söyledi.

Yaşım 79, ruhum 30 diyen Mehmet dede, çocukları kızakla görünce canının çektiğini söyledi. Çocukluğunda, gençliğinde böyle şeyleri görmediğini belirten Mehmet Zaim, bu yaştan sonra görünce de keyfini çıkardığını belirtti.

Hakkı Zaim ise uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyledi.

Yağışın ardından 3 yaşındaki oğlunun kızağa binmek istediğini anlatan Zaim, "Motosikletle oğlumu çekmeye başladım. Daha sonra Mehmet amca, babam, kardeşlerim hepimiz bu eğlenceyi devam ettirdik. Sabahın ilk saatlerinde başladık. 7'den 70'e hepimiz eğlendik." diye konuştu.