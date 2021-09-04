8 adet işyeri kiralanacak

Şebinkarahisar Belediyesi 8 adet işyerini kiralayacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda adresleri ve kira bedelleri belirtilen Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait Belediye işyerleri kiralama, 17.09.2021 günü saat 09.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü(açık arttırma) ile Kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Bülbül Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi No:47 adresinde bulunan Şebinkarahisar Belediyesi Belediye Başkanlık Makamı Meclis Toplantı Salonunda 17.09.2021 tarihinde saat 09.30’da yapılacaktır.

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