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8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!

8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!
23 Eylül 2022 Cuma 10:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İŞKUR verilerine göre bu yılın 8 ayında, ocak-ağustos arası geçen dönemde işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 1 milyon 105 bin 947 kişi oldu." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, iktidar temsilcilerinin "Türkiye'de işsizlik olmadığını" söylemelerine rağmen, 8 aylık dönemde ortalama her ay 138 bin 243, her gün ise 4 bin 608 kişinin işten atıldığını savundu.

İşten atılanların sayısının arttığını, işsizlik ödeneği alanların sayısının ise azaldığını iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"İŞKUR verilerine göre bu yılın 8 ayında, ocak-ağustos arası geçen dönemde işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 1 milyon 105 bin 947 kişi oldu. Ocak-ağustos ayları arasında 1 milyon 105 bin 947 kişi işten atıldığı için işsizlik ödeneğine başvuru yaparken başvuru yapanlardan sadece 538 bin 798 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu durumda işten atılanların neredeyse yarısı ödenek almaya hak kazanamadı. İşsizlik Fonu'ndan işsizlik ödeneği alanların sayısı ise ağustos ayında önceki aya göre 5 bin 797 kişi azalarak 420 bine geriledi. Türkiye'de işsizlik sigorta fonu işsizlerden çok işverenlere ve yandaş sermayeye kaynak olarak aktarılırken işsizler ve işten atılanlarda bizzat iktidar tarafından kendi kaderlerine terk ediliyor."


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #işkur #işsizlik #işten atılan
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