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8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!

8 aylık bebeği bahçede terk ettiler!
26 Ağustos 2022 Cuma 14:08

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Biçer'in (74) evinin bahçe kapısının önüne bırakılan 8 aylık bebeğin, Cihan Ayaz Ç. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolü yapılan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, dün akşam Habipler Mahallesi 5716 Sokak'ta müstakil evin önünde meydana geldi. Mehmet Biçer ile gelini Ebru Biçer, kapının önünde bebek ağlaması duydu. Bahçe kapısını açan Mehmet Biçer, bebek arabası içindeki erkek bebeği gördü. Gelini ile bebeği alan Biçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, arabasında poşet içinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu.

BEBEĞİ KUCAĞINDA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Zaman zaman ağlayan bebeği Ebru Biçer, kucağına alarak sakinleştirme çalıştı. Aşı kartında yapılan incelemede ise bebeğin isminin yazılı olmadığı belirlendi. Ekiplerin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu anlaşılan bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, daha sonra bebeğin kimlik bilgilerine ulaştı. F.S. adlı kadına ait bebeğin, 8 aylık ve isminin de Cihan Ayaz Ç. olduğu tespit edildi. Hastanede detaylı kontrolleri yapılan bebek, işlemleri sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bebek #kepez bebek
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