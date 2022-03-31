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8 bilişim personeli alınacak

Kamu İhale Kurumu 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

8 bilişim personeli alınacak
31 Mart 2022 Perşembe 09:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kamu İhale Kurumu’nda istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, Kamu İhale Kurumu tarafından 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacak sınav sonucuna göre tam zamanlı çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

Başvurular 4 Nisan 2022 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2O22 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.


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