8 ilde Sahil Rüzgarı operasyonu: 171 gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı' operasyonu başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu belirtildi. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduklarına dikkat çekilerek, "Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde 'Sahil Rüzgarı' kod adlı operasyon başlatıldı" denildi.

8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 şüpheliye yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef kişiye yönelik 21 Mayıs 2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldığı kaydedildi.