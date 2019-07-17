'8 milyon işsiz varken Meclis neden tatile giriyor?

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmeden Meclisin tatile girmemesi gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “3600 ek gösterge çıkarılmadan, emeklilerin intibak yasası çıkarılmadan, taşeronda kalanlara kadro verilmeden, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeden Meclis tatile girmesin” dedi. Toplum yararına çalışanların, kamudaki kiralık araç şoförlerinin, Karayollarından maaş alamayan işçilerin, PTT, Millî Eğitim çalışanlarının sorunlarının da hala çözüm beklediğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üniversiteli işçi sorunu aşılmadan, çırak ve stajyerlerin sigortalılık süresinin emekliliğe dahil edilmeden, sosyal güvenlik öncesi kadın doğum borçlanması çıkarılmadan Meclis tatile girmesin” dedi. Son olarak atanamayan öğretmen ve sağlıkçıların, kanun hükmünde kararname mağdurları ve işsizlerin dertlerinin çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin, esnafın, işsizin sorunları varken Meclis tatile girmesin. Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?