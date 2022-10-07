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9 ayda 1683 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti!

9 ayda 1683 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti!
07 Ekim 2022 Cuma 11:47

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, eylül ayında meydana gelen 43 bin 734 trafik kazasında 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı, 1683’e yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, eylül ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Türkiye genelinde 178’i ölümlü, 18 bin 570’i yaralanmalı, 24 bin 986’sı hasarlı olmak üzere toplam 43 bin 734 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 18 bin 570 kişi yaralandı, 214 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1683’e çıktı. Eylül ayında en çok kaza trafik kazası, İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 376 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli ve Bayburt oldu. Eylül 21 bin 38 sürücü alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 758 bin 137 trafik cezası uygulandı, 125 bin 856 araç ise trafikten menedildi.

KAZALAR KAMERADA

Trafik Başkanlığı Adana, Bayburt, Eskişehir, Hatay, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ile Tunceli'de meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini de paylaştı. Hatay’da motosikletle seyir halindeki 2 kişinin üzerine yol kenarındaki ağacın dalı düştü. Kazada motosikletteki 2 kişi, hafif yaralandı. Nevşehir’de de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarken bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya çarptı. Sakarya’da ise yine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp şemsiyesiyle yürüyen yayaya çarptı. Yaya, otomobilin çarpmasıyla 20 metre ileri fırlayarak yaralandı. Bu anlar da mobese kamerasına yansıdı.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise Trafik Başkanlığı'nca şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."


Kaynak: DHA
Etiketler; #trafik kazası #ölüm #haber #kaza ölümleri
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