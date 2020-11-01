9 binada arama devam ediyor

Seferihisar'da 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor. Aramalar 9 binanın enkazında devam ederken, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a, yaralı sayısı ise 896’ya çıktı

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssüne yakın Seferihisar’da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu, önüne ne gelirse sürükledi. İzmir'in, tarihindeki en büyük depremlerinden biri olan depremde, biri boğulma olmak üzere 49 kişi yaşamını yitirdi, 896 kişi ise yarandı. Deprem İzmir’in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında da 2 çocuk hayatını kaybetti. Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları da depremin vurduğu Bayraklı’ya gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün akşam kente gelerek son rakamları açıkladı. Enkaz bölgelerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Umutları yeşerttiler

Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı. Çalışmalara katılan Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu. Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki 8 katlı 28 daireli tamamen yıkılan Rıza Bey apartmanın enkazı altında konuştuğu Buse Hasdemir, 9.5 saat sonra, saat 00.20'de kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Buse”nin dışında 100'den fazla vatandaş da enkaz altından sağ ya da yaralı kurtarıldı.

19 tekne battı

Depremde 19 teknenin battığı, 23 tekne ve 1 kara aracının Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı, 43 teknenin ise karaya oturduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halen çöken 9 binanın enkazında arama yapılıyor. Bölgede devam eden çalışmalarda AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 748 personel görev alıyor. Arama çalışmalarında 21 arama kurtarma köpeği de yer alıyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülüyor.

Çadırlar kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiği duyuruldu. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edildi, toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 360 çadır kuruldu, ayrıca 1440 yatak ve 2 bin 212 battaniye gönderildi. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kuruldu, ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1920 yastık- çarşaf seti gönderildi. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1008 yatak, 1000 battaniye ve 980 yastık- çarşaf seti sevk edildi. Şu ana kadar toplamda 730 çadırın kurulumu tamamlandı.

Hasar tespiti için 520 personel

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildi. Ayrıca, güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personelin olay yerine yönlendirildiği, teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personelin görev yaptığı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 aracın görevlendirildiği, Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde de 400 kişiye yemek servisi verildiği ifade edildi.

Acı haberler

Depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı. Depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından da 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bu sabah bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmayla enkaz altından çıkarılan 40 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan Rıza Bey Apartmanı’nda Beril Gidiş adında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Apartmanın 5’nci katında oturduğu öğrenilem Beril Gidiş’in cansız bedeni çıkartılırken, annesi Aynur Gidiş’in bulunması ve kurtarılması için arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri Yağcıoğlu Sitesinin enkazında da saat 01.30'da 1 kişinin cansız bedeni çıkardı. Binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı, çıkarılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Saat 02.00 sıralarında ise ikinci acı haber Emrah Apartmanı enkazından geldi. Bu binanın enkazından da 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi.

Göztepe camiasının acı günü

Göztepe Kulübü, Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un vefat ettiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Kardeşimiz Ali'yi, Ali Kaygusuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali'ye Allah'tan rahmet, camiamıza ve ailesine sabırlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.