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9 günlük tatilin kaza bilançosu belli oldu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

9 günlük tatilin kaza bilançosu belli oldu!
18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süleyman soylu #tatil #trafik kazaları #ölüm
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