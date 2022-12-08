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9 yaşındaki Başkan Tuana sözünü tuttu! Sefo'yu okula getirdi

Bursa'da özel bir okulda ilkokul temsilcisi seçilen 9 yaşındaki Tuana Ulusoy, seçim vaadini gerçekleştirdi. Arkadaşlarına, okula Sefo'yu getirme sözü veren Tuana, sözünü tuttu. Okula giden Sefo, öğrencilerle şarkı söyledi

9 yaşındaki Başkan Tuana sözünü tuttu! Sefo'yu okula getirdi
08 Aralık 2022 Perşembe 09:51

Nilüfer ilçesinde özel bir okulda ilkokul temsilciliğine aday olan Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcı Sefo'yu okula getireceğini vaat etti. Yaklaşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana başkan oldu. Bir veli Tuana'nın vaadini sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımı gören Sefo da 'Başkan yalancı çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama waffle işini çözmesi lazım' ifadelerini kullandı. Daha sonra okul yönetimiyle iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve okul temsilcisi Tuana ile görüşen Sefo, daha sonra öğrencilere mini konser verdi, fotoğraf çekimi isteklerini de geri çevirmedi.

‘SÖZÜMÜ TUTTUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, "Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo'yu getirecektim. Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bundan sonra da ünlüleri getirebilirim" dedi.

Tuana'nın sözlerinin ardından Sefo, "Sefo'yu getirdin de tatlı ne olacak?" diyerek espri yaptı. Öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu belirten şarkıcı Sefo, "Ben de heyecanlıyım. Çocukların mutluluklarını gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik. Sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Hemen iletişime geçtik ve geldik" diye konuştu.

‘KIZIMIN VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ’

Kızının vaadini gerçekleştirmesine vesile olan Sefo'ya teşekkür eden Tuana'nın annesi Semra Ulusoy da "Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün kızımın vaadini gerçekleştirdi. Çok mutluyum. Seçimden birkaç gün önce konuşmasını yaptığında bunu vaat etmişti. Kendisi de çok hızlı bir şekilde vaadini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sefo #tuana #haber
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