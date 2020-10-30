97. Yıl heyecanı tüm ilçede yaşandı

Sabah Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki tebrik töreni ile başlayan kutlamalar, Özkanlar'dan Bornova Cumhuriyet Meydanı'na uzanan Fener Alayı ile devam etti

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen kortejde, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile birlikte halkı selamladı. Bornova Belediye Bandosu da gün içinde mahalle mahalle gezerek çaldığı marşlarla tüm Bornovalıları coşkuya ortak etti.

Bornova'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tebrik töreni ile başladı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti. Kaymakam Fatih Genel, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesini dileyen Genel, "Milli bayramlarımızı daha büyük coşkuyla kutlamak temennisiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılı kutlu olsun" dedi.

Bornova Belediyesi düzenlediği etkinliklerle 29 Ekim'in coşkusunu ilçenin dört bir yanında yaşattı. Bornova Belediye Bandosu Çamdibi ve Pınarbaşı'ndaydı. Zafer şarkıları ve marşlar söylendi, yapılan anonslarla halkın Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Bornovalılar bandoya, ellerindeki bayraklarla evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Özkanlar'dan Bornova Merkeze

19.23'te düzenlenen Fener Alayı'nda coşku daha da arttı. Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen kortejde, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve sınırlı sayıdaki katılımcıyla birlikte halkı selamladı, bayramlarını kutladı. Fener alayı Özkanlar'dan başlayıp Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan Mustafa Kemal Caddesi boyunca heyecana yol kenarlarından ve evlerinin balkonlarından katıldı. Kortejin bittiği Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen flamenko performansı büyük beğeni topladı. Bu gösterinin ardından Bornova Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da zeybek gösterisi sundu.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, coşku dolu programın sonundaki meydandaki vatandaşlara seslendi.

Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarını anarak konuşmasına başlayan Sındır, "Cumhuriyet, Kuşatılmış bir imparatorluğun ve kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonrasında kurulmuş, demokrasi, laiklik, sosyal ve hukuk devleti anlayışı ile taçlandırılmıştır. Hepimizin bu Cumhuriyete sahip çıkması gerekiyor. Cumhuriyeti kuranlara borcumuzdur bu. Onlardan aldığımız bu emaneti yaşatmak hepimizin görevi. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Başkan İduğ'dan coşkulu konuşma

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da coşku dolu şu konuşmayı yaptı;

"Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 97 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir. Cumhuriyet laikliktir, din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barıştır cumhuriyet. Cumhuriyet emektir alın terinden akan. Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Cumhuriyet demir ağlardır. Bütün ülkenin kalkınmasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bağımsızlıktır. Devrimlerdir Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der. Ben bir cumhuriyet aşığıyım dostlar, baylar, bayanlar. Bu yüzden Atatürk'ten yanadır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Bu yüzden anlatırım gece gündüz. Cumhuriyet benim, cumhuriyet biziz. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Yaşasın Cumhuriyet"