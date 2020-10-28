97. yıla yakışan kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim’i coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Sertap Erener ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 29 Ekim 20.30’da Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda dev bir konser verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim programını açıkladı. Coşku dolu program 27 Ekim Salı günü tiyatro oyunlarıyla başlayacak ve 30 Ekim Cuma’ya kadar devam edecek. 27 Ekim 13.00 ve 16.00’da Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde “Don Kişot’un Rüyası”, 16.00 ve 20.00’de Seferihisar Kültür Merkezi’nde “Gangster”, 20.00’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “İlk Kurşun Hasan Tahsin” ve 20.00’de Bergama Kültür Merkezi’nde “Kuvayı Milliye Destanı” izleyiciyle buluşacak.

Şükrü Erbaş söyleşisi

28 Ekim 16.00’da Kiraz Yeniköy Mahallesi’ne Gezici Kütüphane gelecek. 16.00’da Kınık’ta “Don Kişot’un Rüyası”, 20.00’de Ödemiş Kültür Merkezi’nde “Kuvayı Milliye Destanı” oynanacak. 20.30’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde Mehtap Meral ile Cumhuriyet Söyleşileri’nin konuğu şair Şükrü Erbaş olacak.

Kültürpark’ta konser

29 Ekim 13.00 ve 16.00’da İzmir Sanat’ta “Don Kişot’un Rüyası”, 19.00’da İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Güneyli Bayan” ve Çiğli Fakir Baykurt Salonu’nda 20.00’de “Kuvayı Milliye Destanı” tiyatro severlerle buluşacak. Yine 29 Ekim’de saat 20.30’da Üçkuyular ve Bostanlı sahilinde lazer gösterisi yapılacak. 97. Yıl Konseri ise Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. 20.30’da başlayacak konserde Sertap Erener ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak. Cumhuriyet’in İzmir’i açıkhava sergisi de 29 Ekim’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın altındaki alanında ziyarete açılacak.

Okunacak kitaplar APİKAM'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı’nın yayımladığı Cumhuriyet Dönemi'ne ilişkin araştırmalar içeren eserler, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) okurlarını bekliyor. Bülent Durgun'un kaleme aldığı "Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi (1923-1938)", Mehmet Emin Elmacı ve Sevi Şeneken'in çalışması "Atatürk Dönemi'nde İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları" ve Ahmet Gürel'in yazdığı "Gazi'nin İzmir Anıları" isimli eserler, APİKAM'da satışa sunuldu. Öte yandan Cumhuriyet’in ruhu arşivden sayfalarla APİKAM’ın duvarlarına yansıtıldı. APİKAM Satış Birimi hafta içi her gün mesai saatleri içinde hizmet veriyor.

İptal edilen programlar

İzmir Valiliği tarafından pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyet fener alayı yürüyüşü, 28 Ekim’de Karaburun Pazar Yeri’nde ve 29 Ekim’de Menderes’te yapılacak Anadolu Ateşi dans gösterisi ve yine 29 Ekim’de Bergama Antik Tiyatro’daki Feridun Düzağaç ve Gülce Başer’in katılacağı Cumhuriyet kazanımlarını anlatan şiir dinletisine izin verilmedi.