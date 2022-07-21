99 sözleşmeli personel alınacak

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere personel alımı yapacak

Basın İlan Kurum ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 99 (doksandokuz) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 20/07/2022 - 03/08/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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