ABD Başkanı Trump'dan davet: 'Türkiye hakkında'

ABD Başkanı Donald Trump'un, Türkiye ve S-400 konularını görüşmek için önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a toplantıya davet ettiği iddia edildi. Toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu bildirildi.

Amerikan Washington Post gazetesi, 2 yetkiliye dayandırarak yayınladığı haberde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek için önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği iddialarında bulundu. Haberde, Cumhuriyet senatörlerine gönderilen toplantı davetiyesinin bir kopyasına ulaşıldığı ve davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğunu belirterek muhtemelen görüşmenin salı günü TSİ. 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda dün yaptığı açıklamasında, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık." ifadelerini kullanmıştı. Önceki gün Pentagon'dan yapılan açıklamalarda ise S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine hala çok değer verdiği belirtilmişti.