Abdullah Gül'den 10 büyükelçi yorumu: Başka krizlerin önünü açar

10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Bunun üzerine Erdoğan, bu büyükelçilerin 'istenmeyen adam'ilan edilmeleri için talimat verdi. Konuyla ilgili eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir açıklama yaptı. Gül, bu tavrın başka krizlere yol açacağını ve Türkiye'nin çıkarına olmayacağını söyledi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde bir bildiri yayınladı. Tepki çeken bu çağrı sonrasında büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise büyükelçilere "Kimsiniz siz? Bize ders vermek haddinize mi?" diyerek seslendi. Erdoğan ayrıca büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri için talimat verdiğini açıkladı.

Bu gelişmeler sürerken Abdullah Gül, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulundu. "Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye'nin çıkarına değil" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Ben de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 10 yıl milletvekili olarak görev yaptım. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık. Olay buraya getirilmemeliydi. Bu Türkiye için büyük bir yük."

"BAŞKA KRİZLERİN ÖNÜNÜ AÇAR"

Abdullah Gül, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasında, merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini kaydederek şunları söyledi: "Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım."