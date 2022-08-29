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Abdullah Gül'den 30 Ağustos açıklaması: Çok şükür hasta değilim ama...

29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:32

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili açıklama yaptı. Gül, "Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak çok büyük bir hastalık" dedi.

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde bazı Milli bayramlara katılmaması ve rahatsızlanmasıyla gündeme gelen Abdullah Gül açıklama yaptı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından yıllar sonra açıklama yapan Gül, "Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır" diyerek bütün milli bayramlara katıldığını iddia etti.

Gül'ün açıklamaları şöyle:
"Yarın 30 Ağustos, çok şükür hasta falan değilim ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak çok büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre birileri aleyhimde anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim. Ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; 7 yıl cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken tüm bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım.
Benden önce 30 Ağustos Zafer Bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa cumhurbaşkanı olarak onları uhdeme aldım ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretler konusunda problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum.
7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecim içerisinde bir kez Kırgızistan ziyareti sırasındaki rahatsızlığım sebebi ile merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur; Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum, o günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı, onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım, yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım.
Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesile ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."

Etiketler; #abdullah gül #zafer bayramı #30 ağustos
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