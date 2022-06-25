İZMİR'E YAŞAYAN PARK!
İZMİR'E YAŞAYAN PARK!
0
30 BİN YILLIK MAMUT BULUNDU
30 BİN YILLIK MAMUT BULUNDU
0
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
SEPİL'DEN AÇIKLAMA
0
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
ŞAŞIRTAN İTİRAF!
0

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
25 Haziran 2022 Cumartesi 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

İlan için başvurular 24 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 kişi alacak
Sonraki Haber
Altın madeninde bebek mamut bulundu!
Almanca İş İlanı Arayanlar için Kariyer Siteleri
Almanca İş İlanı Arayanlar için Kariyer Siteleri
0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 kişi alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Üniversiteye 16 kişi alınacak
Üniversiteye 16 kişi alınacak
0
Canlı yayında Pınar Gültekin kararı tartışması! Sunucu bile isyan etti!
Canlı yayında Pınar Gültekin kararı tartışması! Sunucu bile isyan etti!
0
Bu kez güvenlik korucuları kavga etti: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Bu kez güvenlik korucuları kavga etti: 2 ölü, 4 ağır yaralı
0
PKK'lı terörist MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi
PKK'lı terörist MİT operasyonu ile etkisiz hale getirildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.