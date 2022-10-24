Abdullah Gül Üniversitesi personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonda toplam üç (3) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 24.10.2022–07.11.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.



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