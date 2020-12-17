Abone işlemleri artık e-Devlet’te

İZSU Genel Müdürlüğü hayatı hayatını kolaylaştıracak uygulamalara bir yenisini daha ekledi. İzmirliler artık abonelik işlemlerini e-Devlet üzerinden şubelere gitmeden daha kısa sürede gerçekleştirebilecek

İzmirliler su aboneliği işlemlerini artık e-Devlet platformu üzerinden de yapabiliyor. Hayata geçirilen proje ile işlem yapmak için İZSU şubelerine gidilmesine gerek kalmadı. Sistem, işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Nasıl yapılacak?

e-Devlet üzerinden online olarak su aboneliği işlemi yapabilmek için öncelikle e-Devlet portalına giriş yapılması gerekiyor. T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra www.turkiye.gov.tr/izmir-su-ve-kanalizasyon-idaresi-genel-mudurluguwww.turkiye.gov.tr/izmir-su-ve-kanalizasyon-idaresi-genel-mudurlugu linki üzerinden abonelik işlemleri, abonelik iptali ve fatura bilgileri sorgulama işlemleri yapılabiliyor. İsim değişikliği veya iptal işlemi başvurusu yapılan abonelikler için borç bilgisi bulunmaması önem taşıyor. Yapılan başvurunun sonucu yine e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Onay işlemi gerçekleştikten sonra başvuruyu yapan kişinin abonelik sözleşmesini onaylayıp teminat bedelini yatırması gerekiyor. Ödeme yapıldıktan sonra abonenin suyu İZSU ekipleri tarafından en kısa sürede açılıyor. Eğer iptal işlemi söz konusuysa fesih işlemi abonenin sayacı sökülerek tamamlanıyor. Ardından İZSU Genel Müdürlüğü tarafından abonenin teminat iadesi yapılarak işlem sonlandırılıyor.

