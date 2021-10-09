Aç kalan kurtlar saldırdı, 60 keçisi öldü!

Çorum'da kurtlar merada otlayan keçi süresine saldırdı. 60 keçini öldüğü saldırı sonrası ise keçilerin sahibi Aynur Gözübüyük gözyaşlarına boğuldu. Çok üzgün olduğunu dile getiren Gözübüyük, daha keçilerin borçlarını bile vermediklerini dile getirdi

Olay, dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana geldi. Merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.

Çok üzgün olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, “Tam 60 keçim kurtlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Keçilerim derelere tepelere yayılmış ölmüşler, Allah’ım hiç kimsenin başına vermesin. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti” diye konuştu.

Hüseyin Gözübüyük ise “Kurtlar, hayvanlarımıza saldırmışlar, 5 kilometrelik alana dağıtıp öldürmüşler. 60 küçükbaşımız telef oldu. Hayvanlarımızı borçla almıştım, 85 bin TL borcum var. Bekar çocuklarım var, yardım bekliyoruz” dedi.