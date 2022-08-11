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Acı bal yiyen ayının baygın halleri gülümsetti!

Düzce'de acı bal üreten çiftçilerin ballarını yiyen bir ayı bayıldı. Sarhoş gibi olan ayı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınırken, ayının kamyonetin kasasındaki halleri ise gülümsetti

11 Ağustos 2022 Perşembe 08:08

Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #ayı #acı bal yiyen ayı #sarhoş ayı
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