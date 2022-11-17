İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
0
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
0
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0

Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu!

Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu!
17 Kasım 2022 Perşembe 15:23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Sinan İnak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #haber #milli savunma bakanlığı
Önceki Haber
Savaş çıktı, Antalya'da yabancıya konut satışı yüzde 94 arttı!
Sonraki Haber
İzmir'e yağmur uyarısı! Meteroloji saat verdi!
"6'lı masayı terk et" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt geldi!
"6'lı masayı terk et" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt geldi!
0
Taksim teröristi iki kez bölgede keşif yapmış!
Taksim teröristi iki kez bölgede keşif yapmış!
0
Bombalı saldırganın ifadesinde dikkat çeken sevgili detayı!
Bombalı saldırganın ifadesinde dikkat çeken sevgili detayı!
0
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
Z kuşağı yönetici baskısından şikayetçi
0
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
Kayseri'den gelen tatbikat görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu!
0
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.