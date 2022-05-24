O DAVADA KARAR ÇIKTI!
O DAVADA KARAR ÇIKTI!
0
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
BİR ÜLKE BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR
0
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
MESAFE YOKSA MASKE OLMALI!
0
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
KEMERALTI'NDA EĞLENCE ZAMANI!
0

Acı haber geldi: 3 asker şehit!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. Yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu belirtildi

Acı haber geldi: 3 asker şehit!
24 Mayıs 2022 Salı 12:39

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay’ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu. Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe kilit #şehit haberi
Önceki Haber
Yarımada Spor Oyunları 2022 Çeşme'de başladı
Sonraki Haber
Kartalın saldırısına uğrayan kazı kurtarmak için yarı çıplak dışarıya koştu
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
0
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
Korkunç anlar! Zorla evine girip, tecavüze kalkıştı!
0
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
0
Memur alımı yapılacak
Memur alımı yapılacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
Dışişleri Bakanlığı personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.