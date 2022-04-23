Acı haberler üst üste geldi: 4 şehit!

Acı haberler üst üste geldi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ve 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu. Bir acı haber de Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinden geldi. Burada da 34 yaşındaki özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un (24) acı haberi, Samsun'daki baba ocağına ulaştı.

Hakkari- Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı’nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralandı. Çon, kaldırıldığı Çukurca Sahra Hastanesi’nde şehit oldu. Şehit Çon'un acı haberi, Havza ilçesi Kamlık Mahallesi'nde yaşayan babası Alpay ve annesi Hafize Çon'a yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı. 4 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Çon’un cenazesi, cumartesi günü Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Merzifon'a getirilecek. Çon'un cenazesi aynı gün, Havza ilçesinin Kamlık Mahallesi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Denizli'ye şehit ateşi düştü



Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in (28) acı haberi Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Fırında ekmek dağıtımında çalışan baba Salim Kerek, acı haberi evinin önüne geldiği sırada kamyonetin içinde askeri yetkililerden aldı.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'ın acı haberini vermek için 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Cengiz Güven, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici ve sağlık ekipleri, Kayalar Mahallesi TOKİ Evlerinde ailesinin yaşadığı apartmana geldi. Yetkililer acı haberi vermek için gittiklerinde anne ve babanın evde olmadığını belirledi. Bu sırada yetkililer beklerken, baba Salim Kerek, çalıştığı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetiyle evinin yakınına geldi. Baba Salim Kerek'e kamyonetinde oğlunun şehit olduğu söylendi. Kamyonetten indirilen ve ayakta durmakta zorlanan baba Salim Kerek, evine götürüldü. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen anne Elif Kerek de acil sağlık ekibi tarafından iş yerinden alınarak eve getirildi. Anne ile babaya sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici yapıldı. Şehidin ailesinin yaşadığı apartman ve çevresini Türk bayrakları asıldı. Şehit Kerek'in bir süre önce İzmir'de yaşayan Gamze Kerek ile evlendiği, eşine de şehit haberinin verildiği öğrenildi. Şehit Kerek'in yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Askeri Mezarlıktaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi.



Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (23) acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Hasancıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer tarafından verildi. Osman Gök ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Eve ve evin olduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Malatya'ya şehit ateşi düştü



Suriye'de, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı yapıldı. Saldırıda araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis yaralandı. Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı Caddesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit polis Altunörs'ün cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.