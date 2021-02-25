2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
2020'DE BOŞANMALAR AZALDI
0
BOL BOL ZIPLAYIN ÇÜNKÜ...
BOL BOL ZIPLAYIN ÇÜNKÜ...
0
HAMİLELER TAVUK YERKEN DİKKAT!
HAMİLELER TAVUK YERKEN DİKKAT!
0
REKOR ARTIŞ!
REKOR ARTIŞ!
0

Acı kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 4 çocuk ise yaralandı

Acı kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı
25 Şubat 2021 Perşembe 12:08

Kaza, gece saatlerinde, D- 650 Karayolu Adapazarı Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Umut Karaduman yönetimindeki 41 GP 535 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtaki Umut Karaduman ve eşi Nesrin Karaduman’ın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan yaşları 3 ile 12 arasında değişen 4 çocuk ise ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #trafik kazası #kaza
Önceki Haber
2020'de boşanma oranı azaldı
Sonraki Haber
Ev fiyatları düşer mi? Konut fiyatları 2021’de ne olur?
Ümitcan Uygun hakim karşısında: Bir kez tokat attım!
Ümitcan Uygun hakim karşısında: Bir kez tokat attım!
0
Park meselesi yüzünden darp edilmişti, entübe edildi
Park meselesi yüzünden darp edilmişti, entübe edildi
0
Soba gazından zehirlenen çift öldü!
Soba gazından zehirlenen çift öldü!
0
2020'de boşanma oranı azaldı
2020'de boşanma oranı azaldı
0
Jandarma bilişim personeli alacak
Jandarma bilişim personeli alacak
0
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.