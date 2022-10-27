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Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!

Acı kaza! Minibüsün altında uyutulan kızını ezdi!
27 Ekim 2022 Perşembe 09:31

Ankara Beypazarı'nda tarlada çalışan anne, 2,5 yaşındaki kızı Elif Ekinci'yi uyutarak, minibüsün altına yatırdı. Durumdan habersiz olan baba minibüsü hareket ettirende küçük Elif ezilerek hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı’na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı. Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #kızını ezdi #ölüm
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