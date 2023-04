Adalet Bakanı Bozdağ: Adli yardım sistemimizi yeniden ele alacağız

5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Ankara 2 Nolu Barosu'nun düzenlediği iftarda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hukuk sigortası ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Adli yardım sistemimizi yeniden ele alacağız. Hem CMK'ya göre hem de diğer adli yardımı birleştireceğiz. İki üç ayrı adli yardım anlayışını ortadan kaldıran adli yardımı tek elden dağıtan ve toplumda adli yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza adli yardım veren bir sistem getireceğiz" dedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda Ankara 2 Nolu Barosu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Bakan Bozdağ'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22'inci Dönem Başkanı Bülent Arınç, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Sabri Hafif, avukatlar ve depremzede aileler de katıldı. İftar sonrasında katılımcılara hitap eden Bakan Bozdağ, 6 Şubat'ta yaşanılan deprem felaketine ilişkin konuştu. Deprem nedeniyle ramazan ayına buruk başlandığını aktaran Bakan Bozdağ, "Nice canlarımız gitti, nice binalarımız yıkıldı. Vefat eden insanlarımızı geri getirme gücümüz yok bu sadece yüce Allah’a aittir. Ama kalan emanetlerine, yakınlarına ve bu felaketten kurtulan her insanımıza sahip çıkmak onların yaralarını iyileştirmek, enkaz altında kalmış umutlarını yeniden diriltmek, onlara daha iyi yaşam imkanı sunmak elbette Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hepimizin aziz milletimize şeref borcudur. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna ve aziz milletimize taahüt ettiği gibi, yani 1 yıllık süre içerisinde depremde yıkılan evleri yeniden imar edeceğiz. Deprem mevzuatına uygun daha güvenli, depreme daha dirençli daha iyi yaşam alanları oluşturacağız. Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, okullarıyla, sağlık tesisleriyle, ticari alanlarıyla, mescitleriyle, her türlü yaşam için gerekli imkanlarıyla, donanımlarıyla bir yeni şehirleşme hareketidir bu. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bu taahütlerin hepsini inşallah bütün avukat meslektaşlarım ve bütün Türk halkı şahit olacaktır. Seçimleri öne alışımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın da izah ettiği gibi ana sebeplerinden birisi de yaşadığımız bu deprem felaketinin yaralarını sarmak, enkazını kaldırmak milletin umudunu daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak içindir. Türkiye seçim oldu olacak, kim geldi, kim gidecek tartışmalarıyla zaman kaybedecek bir vakitte değil dedik. Çünkü bizim yapacak işimiz var. Bizim milletimize sözümüz var. Bunları yapmak için de kaybedecek saniyemiz yok. O nedenle hemen şimdilik yarına bırakmadan adım attık. Bu yaraların her birinin sarıldığının şahidi bu salonda olanlar ve 85 milyon aziz Türk milleti olacaktır" dedi.

'AVUKATLARIN HUKUKSAL TEMİNATLARI ANAYASA’DA YER ALACAK'

Türkiye'nin hukuk devleti vakfının güçlendirilmesi, milletin yargıya güveni ve adalete güveninin artırılması için yargı görevi yapan ve ona yardım eden herkesle el birliği içerisinde çalıştıklarını aktaran Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin hukuk devleti vasfını güçlendirmenin yollarından birisi de adalete güveni daha ileriye taşımanın ana esaslarından birisi de hiç şüphesiz avukatlarımıza verdiğimiz değeri ileri bir noktaya taşımaktır. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nın içerisinde belki 28'inci dönemde başarabilirsek ki niyetimiz odur. Anayasada yapacağımız değişiklikler veyahut da imkanı olursa Türkiye Yüzyılı'nın cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk sivil ve demokratik anayasasını başardığımızda içinde avukatların hukukunu koruyan, onların kıymetini daha ilerilere taşıyan ve anayasal düzende hakim, savcı nasıl korunuyor, hukuksal teminatları anayasada nasıl yer alıyorsa avukatlarımızın hukuksal teminatları da anayasada yer alacaktır. Bizim en önemli taahhütlerimizden birisi budur. İkincisi savunmayı değişik maddeler altında düzenlerken esasında bizim avukatlarla ilgili de müstakil bir madde koymamız gerekiyor. Hakim için var, savcı için var, avukat için de biz müstakil bir madde koymak zorundayız. Yeni dönemde anayasadaki değişikliklerle anayasamıza aktaracağız ve anayasadan alan güçle avukatlarımız daha iyi hizmet sunma imkanlarını bulacaklardır. Avukatlarımız bugünkünden daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca savunma hakkını da müstakil bir başlık olarak düzenleyeceğiz. Temel haklar içerisinde hak arama hakkı ve savunma hakkı. Yeni dönemde inşallah avukatlık yasamızı baştan sona yenileyen tarihi reformu yapacağız. Yeni bir avukatlık kanunu çalışmasını, Adalet Bakanlığı olarak daha önce tamamlamıştık ama neticeye götüremedik. Şimdi yeni bir komisyonumuz çalışıyor. İnşallah seçimden sonra barolarınızla iş birliği içerisinde avukatlık yasamızı yenileyeceğiz, çağın ihtiyaçlarına, Türk yargısının ve adaletinin ihtiyaçlarına uyumlu bir avukatlık kanununu yürürlüğe koyacağız" diye konuştu.

'ADLİ YARDIM İHTİYACI OLAN VATANDAŞLARIMIZA BU HAKKI VERECEĞİZ'

Bakan Bozdağ, hukuk sigortası ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Bazı ülkelerde olan hukuki himaye sigortasını da sistemimizi kazandıracaklarını duyuran Bakan Bozdağ, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Doğru bir adım ve tarihi bir reform olduğuna inanıyoruz. Zaman içerisinde bunun toplumun her tarafında büyük bir kabul göreceğine yürekten inanıyorum. Adli yardım sistemimizi yeniden ele alacağız. Hem CMK'ya göre hem de diğer adli yardımı birleştireceğiz. İki üç ayrı adli yardım anlayışını ortadan kaldıran adli yardımı tek elden dağıtan ve toplumda adli yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza adli yardım veren bir sistem getireceğiz. Çünkü hukuk devletine ve adalete olan güveni tesis etmek için adli yardımdan yararlanma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu hakkı vermemiz lazım. İmkanı olmayanlara da hazine desteğiyle hukuk yardımından yararlanmasının yolunu açacağız ve bunun kapsamını da alabildiğine genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde ceza yargılamasında avukatla temsil oranını arttıracak önemli adımlar atma kararı aldık. Bazı davaların avukatların takibini zorunlu hale getireceğiz. Ekonomik imkanına sahip olmayanların temsilini de hazineden sağlayacağımız adli yardımla ödeyeceğiz ve bütün vatandaşlarımızın bu savunma hakkını doğru bir şekilde kullanmalarını temin edeceğiz. Hem müdahillere hem de sanıklar için aynı hakkı getireceğiz ve bu kapsamı genişleteceğiz."

'HUKUK DEVLETİ VASFINI GÜÇLENDİRİCİ TARİHİ ADIMLARI ATTIK'

Noterlik Kanunu ile ilgili de çalışmaların olacağını belirten Bakan Bozdağ, "Noter olmanın şartlarını çağın ihtiyaçlarına göre orada istihdam edilecekler konusu dahil yeniden ele alan önemli reformları hazırlıyoruz. Bunları da bir bir hayata geçireceğiz. Son 20 yıl içerisinde hukuk devleti vasfını güçlendirici tarihi adımlara hep beraber şahit olduk. Yıllarca Türkiye'de yargı birliğini konuşmaya bu ülkede bugün edebiyat yapan demokrasi, hukuk diyen insanların çoğu önemli bir kısmı ağzına alıp konuşma cesareti gösteremedi. Yargı birliğini sağladık. Hukuk devleti devletimizin vasfını daha da güçlendirdik. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırma lafını bu ülkede kimse ağzına alamadı. Yargıda normalleşmeyi, hukuk devletine uygun adaletin gereklerine uygun merkez nizamı değiştiren doğru müesses nizamları kuran adımları bir bir biz attık. İstinafı, Türk hukuk sistemine biz getirdik. Arabuluculuğu uzlaştırmacılığı alternatif çözüm yolları olarak ilk defa Türk hukukuna biz kazandırdık. Hak arama yollarını çoğaltan tarihi adımlar attık. Bir yandan bilgi edinme hakkını, bir yandan kişisel verilere ulaşma hakkını bir yandan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını öbür yandan idarenin işleyişiyle ilgili kamu denetçisine başvuru hakkını aziz milletimizin her bir ferdine tanıyan büyük anayasa reformunu Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kadro yaptı" ifadesini kullandı.

'MESCİD-İ AKSA’NIN STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİREMEYECEKLER'

İsaril'in Kudüs'te insan hakları hukukunu hiçe sayan şiddet eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, "Israil hükümetini uluslararası hukuku, insan hakları hukukunu hiçe sayan, yok sayan bu eşkıya adımlarını derhal durdurmaya davet ediyorum. Hiçbir saldırı, kim ne derse desin, nerede durulursa durulsun Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın hukuki statüsünü değiştiremeyecektir. Size şu yaptırımı uygulayacağız diyen bir ses var mı? Yok. Yeniden orada ezanlar daha hür daha gür okunacak. Orada Müslümanlar huzur ve güven içerisinde ibadetlerini yapacaktır" dedi. (AA-DHA)