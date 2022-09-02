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Adalet Bakanlığı 1500 kişi alacak

Adalate Bakanlığı 1500 hakim ve savcı adayı alımı yapacağını açıkladı

Adalet Bakanlığı 1500 kişi alacak
02 Eylül 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre -2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

 

1) 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,
3) 150 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

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