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Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak

Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı yapacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
11 Aralık 2021 Cumartesi 11:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre toplam 200 personel alımı yapılacaktır.


Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 13 Aralık 2021 tarihinde başlayıp, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.


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