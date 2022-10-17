Adalet Bakanlığı 500 kişi alacak

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 500 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alımı yapacaktır.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İlan için başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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