SIRADA KANSER AŞISI VAR
SIRADA KANSER AŞISI VAR
0
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
KIŞ YAKLAŞTI FİYATI UÇTU
KIŞ YAKLAŞTI FİYATI UÇTU
0
SON VİDEOLARI GÜNDEM OLDU
SON VİDEOLARI GÜNDEM OLDU
0

Adalet Bakanlığı 500 kişi alacak

Adalet Bakanlığı icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 500 kişi alacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı 500 kişi alacak
17 Ekim 2022 Pazartesi 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 500 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alımı yapacaktır.

 

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

İlan için başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Eşinin çizmesi ile hastane önünde beklemişti! O madenci eşi açıklama yaptı!
Sonraki Haber
AYK sözleşmeli bilişim personeli alacak
Antalya'da korkutan anlar! Önce annesini dövdü sonra da...
Antalya'da korkutan anlar! Önce annesini dövdü sonra da...
0
Köpekleri birbirine bağlayıp çöpe attılar!
Köpekleri birbirine bağlayıp çöpe attılar!
0
Sünnet düğünü öncesi otomobilin altında kalıp öldü!
Sünnet düğünü öncesi otomobilin altında kalıp öldü!
0
Madendeki facia ile ilgili Bakan'dan yeni açıklama: Giderek şiddetini azaltıyor
Madendeki facia ile ilgili Bakan'dan yeni açıklama: Giderek şiddetini azaltıyor
0
Gaziantep'te kaza: 2 genç öldü, 2'si de ağır yaralı!
Gaziantep'te kaza: 2 genç öldü, 2'si de ağır yaralı!
0
Madenciden yürek yakan fotoğraf: Geriye bir tek ben kaldım!
Madenciden yürek yakan fotoğraf: Geriye bir tek ben kaldım!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.