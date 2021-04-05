Adalet Bakanlığı 79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirmek üzere 79 personel alacağını duyurdu
Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager), 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.
İlan için son başvuru tarihi 22 Nisan 2021 olarak açıklandı.