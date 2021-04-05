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Adalet Bakanlığı 79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirmek üzere 79 personel alacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı 79 personel alacak
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:40

Adli  Tıp  Kurumu  Merkez  ve  Taşra  Teşkilatında  6/6/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararıyla  yürürlüğe  giren  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere;
18  Diğer  Teknik  Hizmet  Personeli(Kimyager),  24  Laborant,  30  Koruma  ve  Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

İlan için son başvuru tarihi 22 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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Etiketler; #adalet bakanlığı
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