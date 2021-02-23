Adalet Bakanlığı 814 personel alacak

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı sözleşmeli icra katipliği için sınav açıyor

Adalet Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi'nde görev yapmak üzere 814 icra katibi alacak.

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda şu ifadeler yer aldı:

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere;

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ