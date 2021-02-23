INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
INSTAGRAM'DA BÖYLE DOLANDIRDILAR
0
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
GÜNDE 10 BİN ADIM ATIN
0
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
EN ÇOK ONLAR MOBBİNGE UĞRUYOR
0
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
KORONA HASTASI 104. YAŞINI KUTLADI
0

Adalet Bakanlığı 814 personel alacak

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı sözleşmeli icra katipliği için sınav açıyor

Adalet Bakanlığı 814 personel alacak
23 Şubat 2021 Salı 12:08

Adalet Bakanlığı, İcra İşleri Dairesi'nde görev yapmak üzere 814 icra katibi alacak.

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda şu ifadeler yer aldı:

İcra Dairelerinde görev yapmak üzere;
Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 814 sözleşmeli icra kâtibi alınacaktır.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #adalet bakanlığı #katiplik #katiplik sınavı
Önceki Haber
Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi
Sonraki Haber
Adalet Bakanlığı 5075 kişi alacak
Fabrika müdürü intihar etti!
Fabrika müdürü intihar etti!
0
Melek İpek'in avukatları açıkladı: Hâlâ olayın şokunu atlatamadı!
Melek İpek'in avukatları açıkladı: Hâlâ olayın şokunu atlatamadı!
0
Park meselesi yüzünden bir aileyi dövüp, tehdit ettiler!
Park meselesi yüzünden bir aileyi dövüp, tehdit ettiler!
0
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Adalet Bakanlığı 5075 kişi alacak
Adalet Bakanlığı 5075 kişi alacak
0
Bodo deneyim ve eğlence mağazası
Bodo deneyim ve eğlence mağazası
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.