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Adana'da 50 kişilik grup acil servisi bastı!

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil servisi 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle doktorlar iş bıraktıklarını duyurdu ve güvenliklerinin sağlanmasını istedi. Daha sonra yapılan açıklamada polis kontrolünde hasta bakılmaya başlandığı bildirildi

Adana'da 50 kişilik grup acil servisi bastı!
11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:44

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale geldi, can güvenliği olmayan doktorlar hizmetten çekildi. Hekimler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir" denildi.

Çukurova Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile birlikte girerek acil servise zarar verdiği belirtildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı" ifadelerine yer verildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi açıklama yaptı:

"Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı.

Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok!

Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor."

Etiketler; #adana #çukurova hastanesi #acil servis #saldırı #doktor saldırı
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