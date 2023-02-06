Adana'da enkazdan bir çocuk böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da hissedildi. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:42

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, özellikle Adana'nın Çukurova ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 14 katlı bir bina ile Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de yıkılan bir binadan 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen 1 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Adana Valiliği'nden saat 07.00 sıralarında yapılan açıklamada kentte şu ana kadar 11 binanın yıkıldığını, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü duyuruldu. 

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