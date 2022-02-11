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Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldürüldü

11 Şubat 2022 Cuma 08:51

Adana'da 25 yaşındaki Abdulkadir Şengül, evinin bahçesinde bulunduğu sırada motosikletle yanına yaklaşan ve yüzleri maskeli olan 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şengül olay yerinde hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile eve gelen Abdulkadir Şengül, bahçede bulunduğu sırada motosiklet ile yanına yaklaşan yüzleri maskeli iki kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların boynuna isabet ettiği Şengül, kanlar içinde kendini eve attı. Saldırganlar geldiği motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çok kan kaybeden Şengül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şengül'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #silahlı saldırı #ölüm #cinayet
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