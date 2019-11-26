Adı her yerden silinecek

TBMM'deki bütün partiler, 12 Eylül cuntasının lideri ve 7'inci cumhurbaşkanı Kenan Evren'in isminin bütün okul, cadde, sokak, köy, mahalle, kışla ve ilçelerden silinmesinde anlaştı.

Adı her yerden silinecek
26 Kasım 2019 Salı 15:23

Konuyu TBMM'de gündeme getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Evren adı'nın yaşatılmasının hiçbir şekilde doğru olmadığını belirterek, "12 Eylül TBMM'yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var" dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, "Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de, "Kenan Evren isminin bir takım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhal faaliyete geçilmelidir" diye konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da CHP'ye teşekkür ederek şunları söyledi: "CHP'nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP'ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz."

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